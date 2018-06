Jessica Bielová hraje striptérku, svlékáním by se mohla živit

Prestože se film ještě nedostal do kin, lechtivé záběry jsou už nyní k vidění na internetu. Jedna z nejvíc sexy žen světa bere svoji roli opravdu zodpovědně, a proto pro ni neváhala být co nejautentičtější. Diváci se tak mohou těšit na vášnivá striptérská představení a nejen to, Bielová se bude odhalovat i při intimních scénách mimo striptýzový klub.

Aby herečka v roli tanečnice v nočním podniku obstála na výbornou, nechala si s choreografií pomoci od skutečné profesionálky Cati Jeanové. Trenérka tance nešetřila na adresu hollywoodské krásky chválou.

"Kdyby chtěla, klidně by mohla dělat striptérku. Má všechny vlastnosti, které profesionální tanečnice potřebuje. Je tak dobrá a žhavá. Má krásu, má skvělé tělo, má všechno, co má profesionální tanečnice mít," zhodnotila hereččin taneční projev Jeanová.

Kromě přítelkyně zpěváka a producenta Justina Timberlakea se ve filmu objeví také herec Patrick Swayze, který v posledních měsících svádí těžký boj s rakovinou. Coby majitel striptýzového klubu je hvězda filmu Hříšný tanec téměř k nepoznání.

Bývalý lamač dívčích srdcí se v jedné ze svých zřejmě posledních rolí představí v delší blonďaté paruce a ušmudlané rozepnuté košili, která odhaluje jeho vychrtlé tělo. Hercův stav se v poslední době zhoršil a rakovina se rozšířila i na plíce a lymfatický systém. I když mu ale lékaři dávají pouze desetiprocentní šanci na přežití, Swayze nadále popírá, že by umíral, a tvrdí, že věří na dobré duchy.