Jessica Alba hubnutí po porodu odtrpěla, nosila čtvrt roku korzet

"Bylo to brutální, není to pro každého. Měla jsem tři měsíce dvojitý korzet, přes den i přes noc. Zapotila jsem se, ale stálo to za to," řekla Alba pro magazín Net-A-Porter.

Herečka začala hned po porodu také cvičit, teď ale prohlašuje, že cvičení v posilovně nesnáší a postavu si radši udržuje běháním venku a tancováním.

"Moc ráda chodím na lekce tance. Je to zábavné. Mám ráda hip hop mixovaný s cvičením pilates. A někdy také střídavě sprintuji, nesnáším posilování. Nemám ráda nic, co musím dělat. Mám ráda to, kde vypnu hlavu. To je lepší než cokoli, co se pořád opakuje. Nebo musí být hodně nahlas hudba a já se u toho musím hýbat," řekla pro Women's Health.

Jessica Alba si v roce 2008 vzala za manžela Cashe Warrena. Mají spolu pětiletou Honor a tříletou Haven.

"Díky mateřství jsem se určitě začala cítit sebevědoměji a jistěji, než když mi bylo dvacet," prohlásila Alba.