Jessica Alba: šest měsíců po porodu fotila reklamu v plavkách

16:05 , aktualizováno 16:05

Je to jen šest měsíců, co herečka Jessica Alba porodila holčičku Honor Marie Warrenovou. A její postava je opět skoro dokonalá. Dokázala to v reklamním kalendáři na příští rok pro výrobce vermutu Campari.