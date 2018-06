Jessica Alba se proti svým zásadám svlékla před kamerou

Hvězda filmů Sin City – město hříchu nebo Fantastická čtyřka Jessica Alba pochází z přísně katolické rodiny, kde je veřejná nahota tabu. Točit sexy scény v přiléhavém oblečení nebo prádle jí prý nevadí, ale nahá před kamerou být nechtěla.

"I když děláte úžasný film s velkým režisérem, může se všechno zvrhnout k oplzlostem. To ale není můj případ," vysvětlila kdysi Jessica Alba listu The Mirror, proč by se ve filmu nikdy nesvlékla. "Můj táta by se z toho navíc zcela určitě zbláznil," dodala s úsměvem herečka.

Na film Machete by tedy její otec raději chodit neměl. Devětadvacetiletá Jessica Alba se v něm totiž objeví úplně nahá ve sprše.

Režisér Robert Rodriguez zřejmě rád dává svým herečkám zadává úkoly proti jejich přesvědčení. Kromě nahé Alby se totiž ve filmu objeví i skandalistka Lindsay Lohanová v kostýmu jeptišky.

Hlavní roli mexického drsňáka hraje Danny Trejo. Vedle něj se ve filmu objeví i Robert De Niro nebo Steven Seagal. Do českých kin by měl film dorazit v půli října.