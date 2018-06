Herečka Jessica Alba je potřetí těhotná

Jessica zveřejnila na Instagramu video, v němž s dcerami drží balonky. Na jednom je napsáno číslo tři a Jessica si přitom drží vystouplé těhotenské bříško.



„S Cashem Warrenem oficiálně budeme oslabení přesilou dětí,“ napsala Alba k příspěvku.

Jessica nedávno přiznala, že veškerý volný čas věnuje dcerám.

„Snažím se s nimi trávit čas kvalitně. Jdeme na procházku, sledujeme spolu filmy, čteme si a vaříme. Velmi rády se vykoupou a oblečou do pyžámek a lítají v nich celý víkend,“ tvrdila Alba.

„Být matkou je neskutečné, miluju to, před dětmi jsem se mnohem víc stresovala a zabývala svým tělem. Ale teď vím, jak jsem byla hloupá a jak to bylo nedůležité. Takže mi mateřství zcela jistě poskytlo perspektivu. Těhotenství a porod mi pomohly nalézt respekt k vlastnímu tělu, je to úžasné,“ dodala Alba.



Jessica Alba má i svou kolekci oblečení od loňského roku: