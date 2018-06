Nechci, aby moje prsa viděli prarodiče, říká Alba o nahých scénách

"Nechci, aby moje prarodiče viděli moje prsa. To je ono. O Vánocích by to bylo divné. A opravdu si myslím, že když se podíváte na moje filmy, že kdybych tam byla nahá, nijak by jim to nepomohlo," prohlásila herečka magazínu Glamour.

Alba také promluvila o svých vztazích. Herečka prý měla jen dva kluky. Chodila s kolegou Michaelem Weatherlym (45), který hraje v seriálu Námořní vyšetřovací služba a s nímž byla také zasnoubená. Před šesti lety si ale vzala producenta Cashe Warrena (35).

"S Cashem mě nic nepřekvapí. A nejlepší na tom? Přitulení každou noc," dodala.

Herečka má s manželem dvě dcery, Honor Marie (6) a Haven Garner (3). Více dětí si prý vždycky přála. Místo toho, aby si jako malá hrála s vrstevníky, trávila kvůli zdravotním problémům hodně času v nemocnici s dospělými a cítila se osamělá.

Jessica Alba hrála ve filmech Fantastická čtyřka, Sin City - město hříchu, Fotři jsou lotři či Na sv. Valentýna.