Jesse Metcalfe obdivuje dámské prádlo

Metcalfe si sice libuje v dámském spodním prádle, jenže neobdivuje ho na ženském těle, ale rád se v něm doma sám prochází. Přišel na to, když se do červených podvazků poprvé navlékl při natáčení filmu John Tucker Must Die. Červená krajka ho naprosto fascinovala.

"Byla to legrace, takové hodně osvobozující natáčení. Cítil jsem se v dámském spodním prádle fakt skvěle. Bohužel jen já sám jsem si myslel, že vypadám opravdu sexy a k nakousnutí," vtipkuje sedmadvacetiletý Metcalfe.

Nyní se do spodního prádla obléká alespoň doma a užívá si to. Zda si to ale užívá také jeho přítelkyně, v jejíž skříni si sexy prádélko vybírá a půjčuje.

Po Jessovi touží tisíce fanynek po celém světě, ale on je od dubna zamilovaný do zpěvačky Nadine Coyle, kterou poznal na výletě v Austrálii. "Jakmile jsem jí poprvé uviděl, absolutně jsem jí propadl. Myslím, že i po prvním setkání se můžete do někoho bezhlavě zakoukat. Když to pak přeroste v lásku, je to příjemná náhoda," spokojeně hodnotí svůj život herec.