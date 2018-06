Jerry Hallová: Ženy po plastice jsou ubohé a nesebevědomé

„Starší ženy nemají žádnou hodnotu, protože se nemohou množit, že? Ale měly by být ctěny pro své zkušenosti, moudrost a sílu. Takže je to idiotské, když riskují své životy a jdou na plastiky. Pokaždé, když máte anestezii, zabíjíte spousty svých mozkových buněk, můžete dostat infekci, můžete zemřít. Proč dovolí, aby vypadaly jako vlastní groteskní karikatura?“ prohlásila Hallová.

Podle ní jsou plastické operace vidět a ženám spíš škodí, než pomáhají. “Nikoho neošidí. Vypadají jako ubohé nesebevědomé bytosti. Je mi to odporné. Nechci být kritická, chápu, že herečky cítí tlak z Hollywoodu, musejí to dělat. Respektuji to a je mi jich líto, že jsou k tomu nuceny. Ale normální ženy? Když chce muž opustit svou manželku kvůli devatenáctileté, udělá to stejně. Facelift a botox a všechny věci světa ho nezmění, víte?“ míní Hallová, která od roku 1977 žila s legendárním hudebníkem Mickem Jaggerem a jeho manželkou byla v letech 1990 až 1999.

Rozešli se také kvůli mladší modelce, ale Hallová tvrdí, že Jagger ji neopustil. V jejím případě to bylo naopak.

„Žadonil, abych zůstala. Nikdy mě neopustil. Byl nevěrný natolik, že zplodil dítě. To bylo na mě moc. Bylo to vyčerpávající. Ale jsme stále přátelé. Mám ho upřímně ráda, je zábavný, je chytrý, snaží se na maximum a je taky skvělým otcem. Proč bych měla chtít dělat problémy? Ale není člověkem, s nímž bych chtěla strávit stáří. Život se mění a myslím, že na tom není nic špatného. Proč by se život neměl měnit?“ dodala Hallová v rozhovoru pro magazín Hello!.

S Jaggerem má třicetiletou Elizabeth, devětadvacetiletého Jamese, dvaadvacetiletou Georgii May a šestnáctiletého Gabriela.

Jerry Hallová a Armand Leroi (23. června 2014) Mick Jagger a Jerry Hallová

V současné době je Hallová zamilovaná do evolučního biologa Armanda Leroie, který je o osm let mladší než ona.

„Myslím, že je zázrak potkat někoho, kdo se vám líbí. Mám přítele Armanda, s nímž se vídám od nového roku. Je milý, velmi chytrý a velmi hezký. Jsem opravdu šťastná,“ řekla bývalá modelka pro magazín Good Housekeeping.