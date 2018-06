Stárnu bez grácie, ale jsem zamilovaná, přiznala Jerry Hallová

„Je mi 58 let. To jsem proboha dost stará. Na svůj věk vypadám dost dobře a užívám si to. Ale kouřím, piju, mám ráda víno, miluji opalování, piju kafe. Dělám všechny věci, které bych neměla dělat,“ prohlásila Hallová.

Dodala však, že se rozhodně nechystá s věkem bojovat pomocí plastických operací.

„Jsem proti botoxu. Myslím, že to vypadá hloupě, lidi se stejným výrazem,“ řekla bývalá modelka.

Hallová měla v mládí slabost pro rockery. Chodila s Bryanem Ferrym z kapely Roxy Music a pak žila s frontmanem skupiny Rolling Stones Mickem Jaggerem, s nímž má čtyři děti. Pár se po letech společného života vzal až v roce 1990, ale už za devět let se rozvedli, když Hallová zjistila, že Jagger čeká dítě s brazilskou modelkou.

Její současný partner je z jiné sféry. Chodí s evolučním biologem Armandem Leroim, který je o osm let mladší než ona.

„Myslím, že je zázrak potkat někoho, kdo se vám líbí. Mám přítele Armanda, s nímž se vídám od nového roku. Je milý, velmi chytrý a velmi hezký. Jsem opravdu šťastná,“ řekla bývalá modelka pro magazín Good Housekeeping.