„Nejkrásnější“ zločinec Meeks je opravdovým modelem. Fotí i předvádí

Meeks, jemuž přezdívali nejkrásnější zločinec, byl jedním z modelů přehlídky značky Philipp Plein. Jeho debut na přehlídkovém mole v hledišti sledovaly například Paris Hiltonová, Kylie Jennerová a Madonna.

Modrooký, 185 centimetrů vysoký potetovaný mladík s výraznými rty je ženatý a má tři děti. Odsouzen byl za nelegální držení střelné zbraně a munice a zločiny spojené s činností gangu.

Krátce po zveřejnění jeho zatýkací fotografie policie z kalifornského Stocktonu na Facebooku se u snímku objevilo více než 40 tisíc lajků a tisíce komentářů a sdílení.

Uživatelé Facebooku nejčastěji psali, že by se rádi dostali do vězení a hlavně do stejné cely, kterou bude dotyčný potetovaný hezoun sdílet. V komentářích se pak lidé ptali, čím je chlapík vinen, jestli je to atraktivita prvního stupně.

Z vězení byl propuštěn loni v březnu a kývl na nabídku agentury White Cross Management, která ho zastupuje.