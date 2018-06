Jeremy Jackson z Pobřežní hlídky pobodal muže, policie ho propustila

Jackson si pronajal dům v Los Angeles, kde uspořádal party. Jeden muž ho prý napadl a ukradl mu v přepočtu 58 tisíc korun. Jedna z dívek na večírku se nabídla, že její známý mu pomůže dostat peníze zpátky. Ale místo toho se také on pokusil herce okrást a mířil na něj zbraní. Jackson ze svých kalhot vytáhl nůž a muže bodl do břicha a poranil ho i na rukou. Zraněného muže převezli do místní nemocnice.

„Oběť řekla důstojníkům, že ji bodl Hobie. Útočníka byla schopná identifikovat jako bývalého herce Pobřežní hlídky,“ řekl policejní zdroj listu Daily News.

Jackson po napadaní údajně utekl, ale zatkli ho následující den, když se snažil dostat do pronajatého domu, kde měl věci.

Podle Jacksonova právníka Harlanda Brauna jeho klient jednal v sebeobraně a je nevinný. Nakonec ho propustili na kauci ve výši v přepočtu tři čtvrtě milionu korun.

Jackson měl v posledních letech problémy s drogami a alkoholem a léčil se ze závislosti na steroidech (více zde). V minulosti byl obviněn z domácího násilí a jistou dobu vystupoval se striptérskou skupinou Chippendales.