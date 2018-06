Jeremy Irons se zamiloval do Patricie Kaasové

Šestatřicetiletá Patricia a čtyřiapadesátiletý Jeremy se seznámili při natáčení filmu And now… Ladies a Gentlemen. Jeremy v něm hraje zloděje - gentlemana, chystajícího se do penze, Patricia osamělou zpěvačku. Podle scénáře se do sebe zamilují.



Nicméně milostná pletka prý mezi nimi vznikla i ve skutečném životě. Novináři je přistihli při dlouhém polibku. V Cannes byli viděni, jak se procházejí ruku v ruce a se zjevnou chutí pózovali v objetí.



Pikantnost situace tkví v tom, že Jeremy je už dlouho ženatý a rozhodně se nechystá k rozvodu. Odmítá, že by mezi ním a Patricií bylo něco jiného než "filmová láska".



Patricia také tvrdí, že inkriminovaný polibek byl pouze přátelský. "Byl to polibek na rozloučenou, přátelský, milý. Nemám s tím problém, protože v mém životě právě nikdo není," řekla zpěvačka.



Problémy má ovšem Jeremy. Zatímco francouzský tisk označil historku jako "charmant", Britové zahrnuli Jeremyho výčitkami typu, jak může takto zacházet s rodinnými hodnotami.



Jeremy je od roku 1978 ženatý s irskou herečkou Sinead Cusackovou, která ukončila svou kariéru právě kvůli rodině. S Jeremym mají dva syny, dvadvacetiletého Samuela a patnáctiletého Mathewa.



Patricia Kaasová se nedávno po šesti letech známosti rozešla s belgickým hudebním skladatelem Filippem Bergmanem, který kvůli ní přesídlil do Paříže a velmi toužil se s ní oženit a mít děti. Patricia ale zvolila kariéru a o rodině nechce ani slyšet.



"Je to žena z křemene. Posedlá svou kariérou a chorobně závislá na svém zpěvu. Mužům nevěří. Zůstávat s ní a věřit v narození dítěte je zcela neperspektivní," nechal se slyšet zklamaný Bergman.