Jeremy Clarkson ze show Top Gear se po 21 letech rozvádí

Jeremy Clarkson čelí doma v Británii několika skandálům. Rozvádí se s ním manželka, s níž byl ženatý 21 let. Pár žije kvůli Clarksonově nevěře už tři roky odděleně, ale ještě před dvěma měsíci se manželé objevil spolu ve společnosti. Podle deníku Daily Mail se Frances Clarksonová konečně rozhodla podat žádost o rozvod. Tím by mohla vydělat slušné jmění, protože majetek Jeremyho Clarksona se odhaduje v přepočtu na téměř miliardu korun.

Nejvíc vydělává právě pořadem Top Gear, který se loni dočkal zápisu do Guinnessovy knihy rekordů coby nejsledovanější dokumentární televizní pořad na světě. Za 26 let trvání se Top Gear vysílal už v 214 zemích světa včetně České republiky a zůstává nejúspěšnějším exportním artiklem BBC. A přestože v roce 2012 dostal Clarkson za natáčení pořadu zhruba 14 milionů liber, z vysílání pořadu do kasy stanice přitéká více než 150 milionů liber ročně.

Ale teď se pod Clarksonem otřásá moderátorská židle. Od BBC dostal poslední varování kvůli tomu, že při natáčení jedné z epizod pořadu údajně použil urážlivý výraz pro člověka tmavé pleti. Výraz "nigger" (negr) údajně padl během natáčení v roce 2013 a záznam, který nyní vytáhl na svět britský bulvár, nebyl nikdy použit.

Ze záznamu navíc ani není zřetelně jasné, zda sporné slovo vůbec padlo, napsal britský tisk, který se nejnovějšímu skandálu kontroverzního moderátora široce věnuje.

Údajně použil slovo "nigger" ve staré verzi dětského rozpočítadla "Eeny, Meeny, Miny, Moe" (v češtině enyky, benyky...), když se rozhodoval mezi dvěma vozy.

V současnosti se v druhém verši tohoto rozpočítadla obvykle "nigger" nahrazuje slovem "tiger" (tygr) a Clarkson trvá na tom, že sporný výraz nezřetelně zamumlal. Sám se pak rozhodl natočit scénu znovu a použil slovo "teacher" (učitel).

Moderátor, jemuž sporné, či otevřeně urážlivé výroky nejsou cizí, se i přesto, že popírá užití rasistického výrazu, minulý týden omluvil ve videonahrávce zveřejněné na Twitteru. Přesto, jak řekl, dostal poslední varování. "BBC mně sdělila, že pokud ještě udělám nějakou urážlivou poznámku, kdekoli a kdykoli, vyhodí mě," napsal Clarkson ve svém pravidelném sobotním sloupku v listu The Sun.

Clarkson trvá na tom, že ono "slovo na n" nepoužívá, protože mu připadá krajně ohavné. "Je to legrační. Vždycky jsem si myslel, že mě vyhodí za něco, co jsem řekl. Ne za to, co jsem vlastně neřekl," dodal.