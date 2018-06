Dcera Jeremyho Clarksona: Mám postavu po tátovi a jsem z toho nešťastná

Nyní si Emily užívá, že má slavného otce, protože díky němu má hojnou návštěvnost na svém blogu. Ale když začala chodit na školu, kde hrála ragby, všechno bylo jinak. Hodiny stála před zrcadlem a plakala. „Dívala jsem se na sebe a byla jsem naštvaná, že jsem velká jako táta a mám jeho geny,“ sdělila dcera hvězdy Top Gearu.

S váhou bojovala několik let. Období přejídání vystřídalo období hladovění, potýkala se i s bulimií a anorexií.

„Každou noc jsem usínala se zaťatými pěstmi a přála si, abych se ráno vzbudila a byla štíhlá. Dělala jsem to opravdu pokaždé před spaním,“ pokračovala.



Nejvíc si přála shodit na břiše. Vadilo jí, že ač dělá pravidelně potřebné cviky, stále má v této oblasti nevzhledné špíčky. „Chytila jsem ty válečky do ruky, dala je k sobě a viděla, jak je to nechutné. To jsem se pak rozbrečela a přestala jíst,“ svěřila se.

Dnes se věnuje cvičení, praktikuje jógu a zaměřila se na zdravý životní styl. Vyhledává pouze zdravé potraviny a cítí se lépe. „Když jsem hubená, jsem rozhodně šťastná. A teď vím, že geny za to nemohou. Jen se musím zvednout a makat,“ myslí si.

„Vím, že nikdy nebudu hubená jako modelky. Moje tělesná konstrukce je jiná. Nejsem tak vysoká, nemám pro to proporce. Ale na tom svět nestojí,“ doplnila. Emily od roku 2014 nejí pečivo a veškeré výrobky, které obsahují lepek. Zjistilo se totiž, že na něj má alergii. Už díky vynechání těchto potravin zhubla, cvičením se jí pak podařilo formovat postavu. Nyní se účastní maratonů a sportem dcera Jeremyho Clarksona žije.

Jeremy Clarkson v upoutávce na nové díly automobilové show:

