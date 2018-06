Jeřáb nezvládl těžký strom a rozpůlil dům

8:33 , aktualizováno 8:33

Manželé McCarthyovi z Kalifornie zažili velký šok poté, co se vrátili a zjistili, že dispoziční rozdělení jejich domu už není to, co bývalo, když odcházeli. Stavební jeřáb ho totiž rozpůlil na dvě části.