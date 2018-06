Herečka Jenovéfa Boková: Výbušná a žárlivá jsem po tátovi

"Já jsem vždycky chtěla být vstřícná a vyrovnaná po mamince a jsem výbušná a žárlivá po tatínkovi," přiznala se mladší sestra herečky Kristýny Bokové, bývalé manželky Pavla Lišky.

Jenovéfa hrála ve filmu Občanský průkaz nebo v seriálu Hořící keř. Jejím nejnovějším filmem je Revival (více o filmu zde). Věnuje se ale také hře na housle a s hraním začala, když jí bylo šest let.

"Za to vděčím mamince, že hraju. Kdyby bylo na tátovi, to bych nehrála. Ten mi v šesti letech říkal, že když mě to nebaví, ať necvičím. Na rozdíl od mámy," prohlásila Jenovéfa, která má charakteristický hlas.

"Může za to nedomykavost hlasivek. Kvůli tomu jsem byla u přijímaček na DAMU zpruzena," řekla s tím, že některým klukům se její zastřený hlas líbí.

Jenovéfa také prozradila, že svému otci říkali někdy doma Boku. "Hlavně když jsme naštvaní, tak říkáme, ty jo, Bok zase udělal tohle nebo támhleto. Ježiš, ten mě zabije, až tohle uvidí," vyděsila se nakonec.

Pozvání na červenou sedačku kromě Jenovéfy Bokové přijali také zpěvák Michal David a podnikatel Martin Daňo.

Příští díly Show Jana Krause se budou natáčet v Miláně a mezi hosty se objeví třeba fotbalista Marek Jankulovski nebo italský zpěvák Drupi.