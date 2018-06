Jennu není při cestě do Evropy skoro vidět

Laura Bushová v úterý v Praze s úsměvem poznamenala, že její dvacetileté dcery dvojčata Jenna a Barbara o popularitu nestojí a že chtějí být stejné jako ostatní studenti. A tak tomu opravdu bylo, když se teď Jenna, čerstvá absolventka druhého ročníku Texaské univerzity v Austinu, vydala se svou matkou do Francie, Maďarska a České republiky.

Po příletu do Paříže se Jenna ukryla před novináři za hromadou zavazadel, v Budapešti čekala v letadle, až se zástupci tisku zařadí do kolony aut, a při své třetí a poslední zastávce v Praze činitelé Bílého domu napsali v itineráři, že Jenna opustí letadlo jako první a jako první také nasedne do limuzíny, ještě před agenty tajné služby.

Loni se Jenna nechtěně dostala na první stránky světového tisku, když byla dopadena při nepovolené konzumaci alkoholu. Její matka tehdy odsoudila medializaci tohoto případu a řekla, že šlo o čistě soukromou záležitost. Později však připustila, že to, co rodiče dceři za tuto aféru řekli, zůstane raději jen mezi námi.

Historik Carl Anthony, který se věnuje prezidentským rodinám, řekl, že vzhledem k loňské publicitě, včetně webových stránek a nesčetných vtipů na Jenninu adresu, je přirozené, že se dcera Bushových tisku vyhýbá.

Jenna ve středu odcestovala do Berlína, kde se setká s otcem, a pak se vrátí do Spojených států. George Bush s první dámou budou pokračovat v oficiální návštěvě Ruska a Francie.