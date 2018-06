Jennifer závidí Kylie zadeček

Znalci tvrdí, že tak neobvyklý zájem o vizážistku nemůže být motivován pouze touhou zkrášlení obličeje a šíje, ale že Lopezová chce poznat tajemství pikantní úpravy zadečku Minogue na vystoupení.



Říká se, že tajemství se skrývá ve zvláštní směsi tuku a bronzové barvy. Vzhled zadečku Minogue zaujal Lopezovou natolik, že zatoužila mít stejně tak neodolatelné pozadí ve svém novém videoklipu. Její osobní vizážista evidentně tuto techniku make-upu nezná.



Okolí Minogue je přesvědčeno, že Kylie se nikdy své vizážistky nevzdá. "Její senzační zadeček nesnese srovnání s žádným jiným. Pro dva takové zadečky prostě není v showbyznysu místo.



Vizážistka Kylie našla obdivuhodnou esenci pro udržení jejího pozadí v blyštivém stavu a je samozřejmé, že se za nic na světě nedostane do rukou příšerné Lopezové," podotkl jeden z přátel Kylie Minogue.



Ve stejné době se naopak přátelé Lopezové dali slyšet, že se zpěvačka svého přání nevzdá a je připravena přejít do útoku. "Jennifer vždycky dostane to, co chce," varují přátelé Lopezové.

Jennifer Lopezová Jennifer Lopezová Australská zpěvačka Kylie Minogue zpívá na slavnostním večeru Brit Awards 2002 v Londýně. Jennifer Lopezová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Vosková figurína Kylie Minogue. Jennifer Lopezová Kylie Minogue Ben Affleck a Jennifer Lopezová Justin Timberlake a Kylie Minogue na předávání hudebních cen Grammy. Justin Timberlake a Kylie Minogue na předávání hudebních cen Grammy.