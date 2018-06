Jennifer uvede na trh svůj kosmetický zázrak

Jennifer Lopezová a Chris Judd Jennifer Lopezová a Chris Judd Jennifer Lopezová a Chris Judd Jennifer Lopezová a Chris Judd přijíždí na svatební oslavu. Jennifer Lopezová a Chris Judd přicházejí na svatební oslavu. Jennifer Lopezová pózují fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Jennifer Lopezová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů.

"Nechci se ničím přiblížit ostatním značkám. Veškeré ingredience projdou přísnými testy několika odborníků na vůně a pak teprve budou vzájemně kombinovány. Jakým způsobem, to zůstane přísně utajeno," prohlásila Jennifer. Jako jedna z mála světových celebrit tedy nepropůjčí parfému pouze své jméno, ale bude se moci přímo podílet i na jeho vytváření.Nové flakony s vůní od Jennifer Lopezové ponesou zřejmě na svých vinětách pouze označení J-Lo. Na trhu by se měla vůně objevit začátkem podzimu letošního roku, aby si ji zákaznice mohly do Vánoc dokonale vyzkoušet. Na předvánoční trh pak zaútočí ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Německu, Rakousku a Švýcarsku."Pokud bude parfém tak dobrý, jak je znamenité herecké a pěvecké umění jeho autorky, pak půjde o excelentní kosmetický zázrak," prohlásila tisková mluvčí kosmetické společnosti Lancaster.