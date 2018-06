Jennifer si vezme plešatícího Afflecka

Popová hvězda Jennifer Lopezová se ještě nestačila rozvést s tanečníkem Chrisem Juddem, ale už rozvíjí plány na další svatbu - tentokrát s hvězdou filmu Pearl Harbor Benem Affleckem. Svého vyvoleného už v souvislosti s oslavou svých červencových dvaatřicátých narozenin představila v New Yorku všem svým příbuzným.

„Ben řekl, že je do Jennifer velmi zamilovaný. Byl to nezapomenutelný romantický okamžik,“ prohlásil jeden ze zúčastněných. „Je to láska na první pohled,“ říká zamilovaná Jennifer všem na potkání.

Třicetiletý Ben je údajně v sedmém nebi, ale bojí se okamžiku, kdy Jennifer zjistí, že katastrofálně plešatí. Na nedávné party se začal Ben v žertu prát se svým přítelem a přitom mu uletěl příčesek, čímž se odhalila jeho poměrně velká lysina.

„Ben se velmi styděl. Kolem něj však byli samí přátelé, a tak je Ben požádal, aby to nikomu neříkali. Okamžitě zmlkne, když přijde řeč na to, že ztrácí vlasy. Pokud vím, tohle Jennifer neřekl. Nicméně v Hollywoodu si o tom už cvrlikají vrabci na střeše,“ uvedl jeden z jeho přátel.

Nyní Benovy problémy s vlasy potvrdili i na večírku přítomní novináři, kteří nešťastnou příhodu okamžitě roztroubili do celého světa. A byl by v tom čert, aby se o Benově traumatu nedozvěděla Jennifer. Možná, že už ví, ale nedává to najevo.

V každém případě se svěřila s tím, že její sňatek s Benem by se měl konat 14. února, na svátek sv. Valentýna, v San Juanu v Portoriku, odkud pocházejí její rodiče.

Svatba to má být velkolepá. Penězi se šetřit nebude, bez ohledu na to, že Jennifer bude stát rozvod s Chrisem Juddem 14 miliónů dolarů a vilu k tomu. Manželství s Chrisem nevydrželo Jennifer ani rok. Vzala si ho loni v září po rozvodu se svým prvním manželem, raperem Seanem „P Diddy“ Combsem.