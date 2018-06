Jennifer se vzdala marihuany

Hvězda seriálu Přátelé Jennifer Anistonová se vzdala své oblíbené marihuany. Jennifer se zoufale snaží otěhotnět a domnívá se, že kouření "trávy" je možná jedním z důvodů, proč se jí to stále nedaří. K Jennifer se záhy přidal i její manžel Brad Pitt. "Strašně si přejeme dítě a nesmí existovat nic, co by tomu mohlo zabránit," řekl o svém rozhodnutí hollywoodský idol.