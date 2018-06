Jennifer pracuje na vlastním sitcomu

Mezi televizními producenty se tak nyní vede boj o to, kdo si jako první přečte scénář k pilotnímu dílu nového sitcomu, se kterým Jennifer obchází filmové společnosti.



Pokud se hvězdě končícího seriálu Přátelé podaří některého z hollywoodských televizních bossů přesvědčit, aby do natočení jejího seriálu investoval peníze, má Jennifer již připravený také seznam herců, které by ráda do sitcomu obsadila.



Jedním z hlavních představitelů by měl být přímo její otec John, známý především díky roli v soap opeře Tak jde čas.



Vedení NBC, která seriál natáčí, s jeho postavou totiž již do dalších dílů nepočítá a milovaná dcera ho nehodlá nechat zahálet a nudit se.



"Jennifer na seriálu opravdu tvrdě pracovala a dále pracuje. I když pilotní díl teprve nabízí televizím, připravuje již horlivě celou první sérii. Na úvodním díle pracovala den co den dlouho do noci, aby ho zvládla do data, které si stanovila," uvedl zdroj blízký hvězdnému páru Anistonová-Pitt, podle kterého se scénář libí i samotnému Bradovi.

Jeden z nejsledovanějších párů Hollywoodu, novomanželé Brad Pitt a Jennifer Anistonová, se 10. září dostavili do haly Shrine Auditorium v Los Angeles na výroční předávání televizních ocenění Emmy. Režisér černé komedie The Good Girl, Miguel Arteta (vlevo) pózuje s herci Jennifer Anistonovou a Jakem Gyllenhaalem na pracovním promítání v Pacific Design Center v Hollywoodu. V Los Angeles a New Yorku měl snímek premiéru ve středu 7.srpna (7. srpna, Los Angeles).