Jennifer miluje mužské akty

Své ženě devětatřicetiletý Pitt přesto nebrání nakupovat další a další obrázky a věšet je po chodbách i pokojích. Proč ne, konkurence se bát nemusí. Sám je podle mnohých anket nejkrásnějším a nejdokonalejším mužem světa a neměl by mít teoreticky mezi muži žádnou konkurenci. Zda bude však na fotografiích kkonečně on sám, anebo opět jiní muži, to je zatím tajemstvím.

Anistonová si na vnější erotické podněty potrpí. Tak například k Vánocům si dvojice dala pod stromeček lechtivé erotické dárky.

"Je pravda, že je třiatřicetiletá Jennifer posedlá erotikou a nahotou. Šílí, když vidí nahé muže. Určitě je ale pouze obdivuje, Brada by nikdy nepodvedla. Miluje ty obrazy a pohled na nahé mužské tělo. Netouží ale po kontaktu. Je však citlivá a myslím, že by byla dobrou matkou. Nevěřte tomu, že po dětech netouží," dodala hereččina blízká přítelkyně.