Lopezová díky veganství a tanci zhubla o jednu konfekční velikost

9:39 , aktualizováno 9:39

Jennifer Lopezová brzy oslaví 45. narozeniny. Cítí se ale výborně fyzicky i psychicky, a to i přes rozchod s mladým partnerem. Shodila 4,5 kilogramu a je za to na sebe hrdá. Stálo to také hodně úsilí.