Jennifer Lopezová se vrátila ke svému zajíčkovi. Svatba je ale tabu

Lopezová byla vdaná už třikrát. A s bývalými partnery podle svých slov skvěle vychází a je ráda, že s rozvody přišla spousta ponaučení. Bohužel spolu s nimi přišlo pokaždé i nulové sebevědomí. Nyní se na vztahy dívá úplně jinak a už si rozchody tolik nepřipouští.



„Když nevyšlo moje první manželství a ani druhé, byla jsem s Markem Anthonym a snažila se, aby to fungovalo. Ale ani to nevyšlo, to bylo zničující. Pokaždé jsem měla pocit, že jsem selhala. Jsem vděčná za všechny ty zkoušky a soužení, protože získáte vytrvalost a touhu učit se a růst. Takže nyní jsem za ty zkušenosti ráda,“ sdělila.

V současnosti si užívá života po boku mladého zajíčka. Už se s ním několikrát rozešla a pak zase dala dohromady. O svatbě ale zatím nemůže být řeč. Po třech rozvodech se do ní zkrátka Lopezová nehrne.

„Ne, žádná svatba. Není v plánu žádná svatba,“ sdělila Jennifer moderátorce Ellen DeGeneresové v její talk show poté, co se jí zeptala, zda už s Casperem pomýšlí na vdavky.

„Potřebuji být hlavně šťastná sama se sebou. Pokud do mého života někdo vstoupí a budu s ním šťastná, pak to bude skvělé. Pokud se to ale nestane a já budu sama, taky budu spokojená,“ sdělila Lopezová v dřívějším rozhovoru loni na jaře.

V té době ještě byla sama. S Casperem se dala opět dohromady později. Stalo se tak již poněkolikáté. Mezitím randila údajně i s jinými muži. Vánoční svátky ale už slavili spolu. A Casper se dokonce jejich společnou fotografií pochlubil na sociální síti Instagram.