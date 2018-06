Jennifer Lopezová už není volná

Tři sta tisíc dolarů za fotografii v časopisu je suma, o kterou si může říci málokdo. Jennifer Lopezová, herečka a zpěvačka hispánského původu, k nim patří. Zaslouženě. Když kdysi přistihla kolegu, jak před štábem komentuje fotky s jejím pozadím, zapomněla na pověstný smysl pro humor. "Už nikdy nežertujte o mé postavě," utrhla se na herce a uraženě zabouchla dveře od karavanu.



To ještě netušila, že právě její postava, kvůli níž na veřejnosti rudla a klopila oči, jí přinese věčnou slávu. Zlom přišel v roce 1997 s filmem Selena. Kameramanům šlo o jediné - zabrat jí tak, aby se co nejvíc podobala pověstnému zevnějšku mexické zpěvačky. Že měla nějaké to kilo navíc, nebylo na závadu. Za Selenu dostala milion dolarů a prestižní cenu Zlatý glóbus. Časopis People ji zařadil mezi 50 nejkrásnějších lidí světa.



Jedenatřicetiletá Jennifer Lopezová je nyní jednou z nejlépe placených hereček světa. Za roli milenky George Clooneyho ve filmu Zakázané ovoce dostala dva miliony dolarů. Za thriller Cela už to bylo pět milionů. Rychle se otřepala z porážky v konkurzu na obsazení biografického filmu o malířce Fridě Kahlové, kterou nakonec ztělesní druhá latinskoamerická hvězda, Salma Hayeková, a s plnou silou se vrhla na přípravy filmu Enough (Dost).



Album J.Lo. vedlo hitparády. Film Svatba podle Mary, kde hrála hlavní roli, vyprodával americká kina. Jennifer na něm vydělala devět milionů dolarů.

Stala se hvězdou. Žádostí o rozhovor přibývalo, kolem jejího bytu v Los Angeles kroužili fotografové. Lopezová už nebyla holkou z Bronxu, ale vzorem pro všechny dívky s ambicí dobýt Hollywood.



Na svém vzhledu hodně pracovala. Prý se za plnější tvary styděla, ale diváci kultovního filmu U-Turn jimi byli uneseni. "Potřeboval jsem holku, kterou je za co vzít," zdůvodnil režisér Oliver Stone, proč si do role Grace McKennaové, ženy, kvůli níž muži chladnokrevně zabíjeli, vybral právě Jennifer.



Změnila všeobecný názor na ženskou krásu. Dříve ženy hubly na rotopedu, dnes chtějí od plastických chirurgů na místa, kde sedají, silikonové implantáty. Že ten rozmar stojí tisíce dolarů? Marnost nad marnost, Lopezová je v kurzu jako svého času Marilyn Monroe.



Časopisy Rolling Stone, People, Premiere nebo Vanity Fair svádějí souboj, kdo smyslnou Jenn uloví pro rozhovor či fotku na obálce. Prozradilo se, že americký pánský magazín Stuff jí slíbil 238 tisíc dolarů, když odmítne nabídku konkurenční FHM z Velké Británie.



Dětem lezla na nervy

Bronx, kde se Jennifer v červenci 1970 narodila, nebyl nikdy bezpečný. Zatímco děti ze špinavé periferie New Yorku bojovaly o silnější postavení v gangu, malá Jennifer věřila, že se stane hvězdou. S vlasy do culíčků, ve svetru a červených botičkách jezdila několikrát týdně metrem číslo šest tančit a zpívat na noblesní Manhattan.

Podíl na současném úspěchu připisuje Jennifer rodičům. Počítačový expert David Lopez a učitelka v mateřské školce Guadelupe Lopezová chtěli z nezbedných dcer vychovat řádné Američanky. Španělštinu byste v domácnosti rodilých Portorikánců slyšeli zřídka. Otec šel dcerám - nejstarší Leslie, prostřední Jennifer a nejmenší Lyndě - příkladem. Říkal, ať pilně pracují, a sám dřel do noci. Říkal, ať chodí do kostela, a každou neděli seděl na mši v první řadě. Díky němu Jennifer nikdy nepoznala, co znamená zahálka.



Byla tvrdá a uvědomělá. Ve všem vynikala, některým spolužákům tím až lezla na nervy. Záviděli jí úspěchy v tenise, v tanci, gymnastice i zpěvu. Zpívala, kudy chodila. V kanapi viděla pódium, v panenkách obecenstvo a v obývacím pokoji koncertní síň. Milovala árie prchlivé Anity z West Side Story a doufala, že jednou přijde i její chvíle.



Přišla, ale zadarmo to nebylo. Propadla v několika konkurzech, až si jí všiml režisér seriálu o latinskoamerické mládeži. Sitcom Living color byl sice snímkem, kterých se každoročně natočí desítky, ale pro Jennifer znamenal první peníze a vstup do světa showbyznysu.



Jennifer vždycky věděla, co chce. Znamením Lvice, odmalička se vítězně probíjela životem. Američané takovým ženám říkají "diva". Svou představu o životě přehrává na každého, kdo s ní přijde do styku. Když se s ní dohodnete na focení v ateliéru, smiřte se, že vám její manažer pošle třístránkový seznam požadavků: Objednejte kuře na zvláštní způsob, balík vonných tyčinek, 42 vybraných cédéček, CD přehrávač a přesnou značku džusu. Nevyhovět znamená dostat se do pěkného maléru.



Matthew McConaughey, její partner z filmu Svatby podle Mary, o ní prozradil: "Nepije a nekouří. Když se pustí do práce, chce mít všechno pod kontrolou. Je to puntičkářka."



V soukromí je křehká

Vypadá to, že svět jí leží u nohou, ale Jennifer za maskou sebevědomé nymfy skrývá křehkost lesní víly.

Čím víc se soustředí na kariéru, tím spíš se jí nedaří v soukromí. Vyrovnala se idolům z dětství, v popularitě předběhla Madonnu, Janet Jacksonovou, Celine Dionovou, ale pokaždé ji překvapí, když jí chce někdo ublížit.

"Jsem romantická a možná i snadno zranitelná," připouští. Na otázku, zda ji rivalita světa showbyznysu změnila, zakroutí hlavou. Neztratila nic ze své přímosti ani bezprostřednosti. Když na ni dolehnou problémy, letí do New Yorku, zavolá sestrám a pak si v posteli pod jednou dekou povídají, dokud neusnou. Za léta strávená mimo domov se neobrousil ani její newyorský přízvuk. Místo "that" říká "dat" a věty končí otázkou: "Víš, co myslím?"

O tom, co si oblékne, nerozhodují módní trendy, jako spíš míra pohodlnosti. Při udílení letošních Grammy se před fanoušky objevila v extravagantních tmavozelených šatech, které měly se společenským oblekem společné pouze to, že byly z látky. Víc odhalovaly, než skrývaly. "Nic jsem neukázala. Jsem, jaká jsem, nosím jen věci, v nichž se cítím příjemně," komentovala Jennifer posměšky novinářů.

O tom, že chce být v oblékání svá, svědčí skutečnost, že jméno Jennifer Lopez propůjčila nové kolekci módního návrháře Andyho Hilfigera, bratra známějšího Tommyho. Jednotlivé modely, jež prý padnou všem ženám, budou stát od 22 do 850 dolarů. "Dříve jsem si musela šaty upravovat, ale tyhle přesně odpovídají mému vkusu," rozplývala se Jennifer při jejich představení v americkém Century City.



S muži to moc neumí

Chcete u Jennifer zabodovat jako muž?

Měl byste být jemný, ale tak akorát, abyste nespadl do předem odepsané kategorie nerozhodných slabochů. Musíte být chápavý a mít porozumění pro vše, co dělá. A že toho není málo. Máloco ji naladí tak jako pořádná masáž. A pozor: kdybyste se dostali do její blízkosti, nezapomeňte, že si na prvním místě všímá úst, zubů a očí.



V žádném případě v její přítomnosti nebavte kamarády anekdotami o ženách. Na diskriminaci slabšího pohlaví reaguje jako býk na červenou. "Když o chlapovi řeknete, že je ambiciózní, zní to jako kompliment, ale u ženy se vkrádá otázka - o co jí jde? Jako by to bylo něco nesprávného až hanlivého," stěžovala si Jennifer.

Pozorného partnera umí odměnit, mimo jiné výborným obědem - skvěle prý zvládá italské lasagne.



Zdálo by se, že to s chlapy umí, jenže opak je pravda. V lásce ztrácí rozum a na partnerské vztahy má spíš staromódní názory. Nikdy neměla odvahu pozvat chlapce na schůzku a s líbáním dokázala čekat i několik týdnů.



První velkou lásku poznala v šestnácti. Šťastný vyvolený se jmenoval David Cruz, nejhezčí kluk z okolí, jenže přísní Lopezovi nechtěli o nočních vycházkách ani slyšet.

Večer, když domácnost utichla, Jenn tiše proklouzla kolem jejich ložnice, a tak, aby nikdo nic neslyšel, vyběhla na ulici, kde už na ni David čekal. Vraceli se až ráno a před rozloučením se na sebe dlouze dívali.



David bezmezně Jennifer podporoval. Když začala s hereckou kariérou, koupil byt v Los Angeles, aby jí ušetřil náklady. Vycházející hvězdička beztak skoro všechny vydělané peníze utratila za letenky na pravidelné víkendové návštěvy rodičů. Vztah s Davidem vydržel dlouho a jednu dobu už se zdálo, že se vezmou. Po devíti letech se však láska vytratila a zůstalo "jen" přátelství.



Nádech dobrodružství měl pro Jennifer románek s kubánským barmanem Ojani Noaem, kterého potkala při dotáčení filmu Selena. "Je to láska na první pohled," nechala se tehdy slyšet zamilovaná Jennifer. Vzali se za pár dní, ale za rok už oba sháněli rozvodové právníky. "Jen s láskou manželství nevydrží, chybělo mi porozumění," litovala, když se vztah rozpadl. "Mám velké srdce, a když se zamiluju, chovám se jako idiot," prozradila na sebe Jennifer, která Ojanimu utekla za jiným.

Zhrzený Ojani si s ní ještě po letech vyřizoval účty přes bulvární tisk. "Měla víc erotických scén ve filmech než se mnou za celé manželství. Navíc se strašně styděla. Schovávala se mezi prostěradla a nejvíc práce mi dalo ji přemluvit, aby si svlékla tu svou příšernou košili. Myslela, že je hrozně tlustá, a trpěla komplexy," prozradil.



Honička s policií

Ohledně milostného života portorikánské královny popu nedávno vyplula na světlo další pikantní historka. Prý se s přítelem natáčela při sexu. Tvrdí to americký kriminálník Marion "Suge" Knight s tím, že má tuto kazetu. A nejen to, rozhodl se snímek vydat. O jakého přítele jde, neprozradil.



Jennifer Lopezová existenci choulostivé pásky popřela, ale pro jistotu věc okamžitě předala soudu, který by měl případnému zveřejnění zabránit. Ozval se i bývalý manžel Ojani Noa. Přísahal, že na nahrávce není on. "Hergot, nemyslím, že jsem to já. Nikdy jsme spolu nedělali takové věci," prohlásil.



Z náruče nespokojeného Kubánce přelétla Jennifer k Puffy Daddymu, který v roce 1998 produkoval její album On the 6, pojmenované podle čísla metra z Bronxu na Manhattan. Puffy, černoch s divokou minulostí, byl jako vyměněný. Přátelé z podsvětí si ho začali dobírat, že se chová jako beránek. Když mu Jennifer poslala k narozeninám videokazetu, na níž mu převlečená za Marilyn Monroe zazpívala Happy Birthday, byl tak naměkko, že připustil svatbu. "Ještě nikdo mě nemiloval tak jako ona," prohlásil.



Milenecká vášeň ochladla po příhodě, která pro Jennifer skončila čtrnáctidenním pobytem ve vazbě. Všechno začalo nevinně na večírku s Puffym a jeho osmnáctiletým přítelem Jamalem Barrowem v manhattanském klubu New York. Selanka se změnila ve zlý sen, když mladší z mužů vytáhl pistoli a začal střílet jako pominutý. Zranil tři lidi. Jakmile se blížil zvuk houkaček, prominentní párek skočil do Puffyho fordu, a než je policie dostihla, minul několik semaforů na červenou.

Při osobní prohlídce policie našla u Puffyho nelegálně drženou zbraň. Aby toho nebylo málo, Puffy se pokusil kritickou situaci vyžehlit úplatkem. Během zadržení se o Jennifer šířila jedna fáma za druhou, jako třeba, že si do cely nechala propašovat tělový krém a pilník na nehty.



Trapný incident zřejmě příteli nikdy úplně neodpustila, a jen co se aféra utišila, s Puffym se rozloučila. Bylo to letos, přesně 14. února, na svátek zamilovaných.



Utajená svatba

Sama však dlouho nezůstala.

Vzala si nového přítele Crise Judda. Stalo se tak v sobotu 29. září na utajeném obřadu v Calabasasu nedaleko Los Angeles. Oba zářili štěstím. Ona v bílých šatech od Valentina, on v šedé vestě s šedou kravatou a černém fraku. Třebaže spolu chodili déle než rok, znalci zrádného světa showbyznysu by si na brzkou svatbu Jennifer s tanečníkem Crisem nevsadili ani dolar. Nestává se často, že by si hvězda vzala "někoho z křoví". Spekulace o vdavkách se objevily, až když fotografové nachytali pár, jak si vybírá diamantový zásnubní prsten s iniciálami JCJ (Jennifer Cris Judd).



Skončí i tento vztah špatně? Zatím vypadá nadějně. Proslýchalo se dokonce, že čekají dítě, ale tuto zprávu popřeli. "Dítě chci, ale ne teď. Ještě mám čas," řekla Jennifer.



Netají, že je teď šťastná. "Jsem spokojená s tím, jaká jsem, spokojená s tím, jak mě rodiče vychovali. Lidé možná mají jiný názor, ale mě nezajímá, co si myslí o mně nebo člověku, vedle něhož se ráno probouzím."



Vlastně, proč by jí to vadilo? Za film Andělské oči, který měl americkou premiéru letos v květnu, dostala deset milionů dolarů.

e ráno probouzím."



Vlastně, proč by jí to vadilo? Za film Andělské oči, který měl americkou premiéru letos v květnu, dostala deset milionů dolarů.