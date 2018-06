Jennifer Lopezová touží po dalším dítěti

Začala prý na nich nyní s manželem aktivně pracovat. Magazínu In Touch to alespoň prozradila jedna z jejích kamarádek. Podle ní je u Jennifer a Marka v ložnici každou noc "pěkně veselo".

"Jejich porodník jim poradil, že by nebylo bezpečné, aby se pokoušeli o další dítě dříve, než od porodu uběhne minimálně půl roku. Oni svého doktora poslechli, ale teď se už snaží počít další dítě," uvedla kamarádka.



Jennifer Lopezová s jedním z dvojčat

"Oba děti moc milují a zvláště Jennifer velice překvapilo, jak silné pouto si k dvojčatům vytvořila. Rádi by se proto stali rodiči alespoň dalších dvou dětí. Jennifer sama nevěří tomu, jak moc miluje mateřství. Vždycky věděla, že bude jednoho dne chtít být matkou, ale nebyla ještě úplně připravená na to ohromné štěstí, které jí děti přinesly. Navíc ani netušila, jak moc to upevní její vztah s Markem," prozradila na Lopezovou její kamarádka.

Podle sdílné známé je navíc star připravena, pokud by to kvůli jejich vyššímu věku nešlo přirozeně, vydat se třeba i cestou umělého oplodnění.

Herečka a zpěvačka v únoru přivedla na svět dvojčátka Emme a Maxe. S Anthonym také v říjnu letošního roku po čtyřech letech obnovili manželský slib.