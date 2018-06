Lopezová neváhala ukázat tělo, narozeniny slavila v odvážném modelu

Černé šaty Jennifer Lopezové měly kromě obvyklého dekoltu také sukni průsvitnou na bocích a Lopezová v nich zdůraznila své slavné pozadí. Oslava proběhla v populárním newyorském klubu 1Oak.

Lopezová rozhodně nepatří mezi herečky, které se snaží narozeniny přejít bez povšimnutí. Na Instagram vyvěsila fotku sebe, když je slavila jako malá, aby tak na svůj den upozornila i fanoušky. Kdyby to někdo ještě nepochopil, vyvěsila o pár hodin později fotku ve stylu Marilyn Monroe s nápisem: „Mám narozeniny!“ Pro přátele pak uspořádala oslavu.



Na oslavě nechyběl ani Lopezové mladší přítel Casper Smart, s nímž se zpěvačka údajně před časem rozešla. Nejspíš byl jejich rozchod ale jen marketingový tah. Herečka totiž tehdy potřebovala být vidět kvůli propagaci nového filmu. Teď jsou opět spolu, jen svůj vztah už nekomentují.

Lopezová dokonce trvá na tom, že je nezadaná, ačkoli se vodí se Smartem na veřejnosti za ruku a zveřejňuje fotky, kde se líbají.

„Když mi bylo dvacet, byla jsem zaměřená na svou kariéru a na to mít přítele. Teď jsem si uvědomila, že nejdůležitější je zaměřit se na to, aby se člověk cítil dobře sám za sebe. Být nezadaná je dobré. Nemusíte se nikomu zpovídat, takže si můžete dělat, co chcete, ale to neznamená, že se utrhnu z řetězu nebo něco podobného,“ svěřila se Lopezová v rozhovoru pro Us Weekly.

