Lopezová: Než jsem se proslavila, jedla jsem jen kousek pizzy denně

„Jedla jsem jenom jednu osminku pizzy denně, neměla jsem žádnou snídani ani oběd. První jídlo jsem měla v šest večer, které mi pomohlo držet se na nohách do dalšího dne. Tak jsem žila, když jsem se odstěhovala z mámina domu, a žila jsem tak několik let, než jsem dostala svou první velkou práci,“ řekla Lopezová na tiskové konferenci ke svému novému soutěžnímu pořadu World Of Dance.

V roce 1991 dostala roli v seriálu In Living Color a tím odstartovala její herecká kariéra. Úspěch pak zaznamenala díky snímkům jako Selena, Svatby podle Mary, Policajtka, Krásná pokojská, Smím prosit, Příšerná tchyně nebo Vášeň v tanci.

„Nezměnila bych na svých začátcích vůbec nic. Přestože jsem tak strádala, splnila jsem si největší sen. Neříká se mi to ale nijak lehce,“ dodala.

Zpěvačka má kromě kariéry na filmovém a hudebním poli i důvod k radosti ze svému novému vztahu. Randí s o šest let mladším baseballistou Alexem Rodriguezem, který je známý svojí slabostí pro slavné ženy. V minulosti chodil také s Kate Hudsonovou nebo Cameron Diazovou.

Lopezová před baseballistou krátce chodila s raperem Drakem. Před ním několik let žila s mladým tanečníkem Casperem Smartem. S bývalým manželem Markem Anthonym má devítiletá dvojčata Maxe a Emme.

Jennifer Lopezová umí zářit. Na Oscarech se předvedla v odvážném modelu: