Jennifer Lopezová si zahraje v seriálu o lesbické rodině

Seriál vylíčí příběh dvou lesbiček, které se rozhodnou založit společně rodinu a vychovávat děti. Pěstounského syna lesbického páru, do něhož se promění Teri Polová a Sherri Saumová, hraje Jake T. Austin. Ten také prozradil, že se v jednom z dílů objeví sama Jennifer Lopezová.

Jennifer Lopezová

"Uvažovalo se, že by se mohla objevila hned v prvním díle v epizodní roli. Ale byly obavy, že by to pro hvězdu jejího formátu bylo příliš brzo. V seriálu ovšem hrát bude, jen se zatím neví, kdy do děje vstoupí," uvedl Austin.

Lopezová se k televizní práci dostala už ve svých dvanácti letech. Největší ohlas však měly seriály a filmy, které točila v devadesátých letech. Za zmínku stojí snímky Selena a Anakonda z roku 1997.