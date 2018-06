Jennifer Lopezová se už může vdávat

Jennifer Lopezová pózují fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Jennifer Lopezová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů.

Původně se odhadovalo, že Jennifer bude rozvod stát až 14 milionů dolarů a jednu ze dvou rezidencí. Manželé spolu totiž neuzavřeli předmanželskou smlouvu, a tak to vypadalo, že by Chris mohl mít nárok až na polovinu hereččina jmění. Sám majetek neměl, a říkalo se, že veškeré své jmění utratil za zásnubní prsten.Je to už druhé nezdařené manželství Jennifer Lopezové. Poprvé se vdala za kubánského barmana Ojani Noa, ale manželství také nevydrželo ani rok.Delší romanci si po rozvodu s Ojanim prožila s raperem Seanem "P.Diddy" Combsem. Rozešli se poté, co byli oba zatčeni v nočním baru při přestřelce, při níž byli zraněni dva muži a jedna žena. Combsovi hrozilo až 15 let vězení, ale obvinění z nelegálního držení zbraně a pokusu o podplácení byl zproštěn.Svatba Jennifer s Benem byla původně ohlášena na 14. února, na svátek sv. Valentýna, a to v San Juanu v Portoriku, odkud pocházejí rodiče Lopezové. V poslední době se však proslýchá, že si snoubenci prohlíželi bostonský kostel a svatba také nebude tak brzo, neboť prý na její přípravu potřebují více času.