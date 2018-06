Jennifer Lopezová se sama doma nudí

Affleck se prý vymluvil na to, že má jiné povinnosti. Také bývalý milenec Lopezové Sean "P. Diddy" Combs dal popové hvězdě košem. "Jennifer Diddymu bez přestání telefonovala, ale on nemůže. A věřte mi, že by se k ní zpátky nechtěl vrátit,"

citoval jeden plátek přítele známého rapera.

Jedenatřicetiletá Lopezová se teprve nedávno rozvedla se svým manželem choreografem Chrisem Juddem a teď se nejspíš sama doma nudí.