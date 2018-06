Jennifer Lopezová se bojí o své soukromí

Nabídky od nakladatelů se jen hrnou a za knihu o jeho krásné ženě mu nabízejí milión dolarů. Co je Jennifer vlastně za člověka? Jaká je v posteli? Jak to opravdu bylo s jejím vztahem s raperem Seanem Combsem? To jsou otázky, které lačné čtenáře zajímají nejvíce.

Lopezová nyní podle deníku Bild zalarmovala své právníky, aby dvaatřicetiletého tanečníka a choreografa Judda umlčeli - pomocí peněz, na množství prý nezáleží.

Rozchod s Juddem je výsledkem vzájemné dohody. Lopezová prý zatím nemá v úmyslu se rozvádět, i když se šušká o jejím vztahu s Benem Affleckem i Ralphem Fiennesem. Její románky však nikdy neměly dlouhého trvání. Manželství s Ojani Noaou uzavřené v roce 1997 skončilo následující rok.