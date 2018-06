Jennifer Lopezová porodila, fotky dvojčátek prodá za 6 milionů dolarů

Dvanáctou minutu nového dne se objevila holčička vážící 2,4 kilogramy, o deset minut později se narodil chlapeček vážící 3 kilogramy.

Magazínu People šťastnou novinku oznámil hereččin mluvčí Simon Fields. „Jennifer a Marc jsou potěšeni, nadšeni a štěstím bez sebe,“ uvedl.

Jména miminek ještě nejsou známa, proslýchá se ale, že slavní rodiče chtějí svým dětem dát jména Max a Emme. Tedy na hollywoodské poměry jména velmi normální.

Osmatřicetiletá hispánská kráska rodila poprvé. Její manžel, devětatřicetiletý zpěvák Marc Anthony, už má z předchozích vztahů tři děti.

Podle některých médií se Lopezová pokoušela otěhotnět dva roky, nakonec se uchýlila k umělému oplodnění. V každém případě těhotenství dlouho tajila. Přiznala se k němu až 8. listopadu na koncertu v Miami, tehdy už to však byla jistá věc, protože dvojčata její bříško rozšířila do rozměrů, které by neskryly žádné šaty.

Za první rozhovor a obrázky dvojčat magazín People páru zaplatí podle odhadů čtyři až šest milionů dolarů. V přepočtu tedy něco kolem stovky milionů korun.