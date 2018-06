Jennifer Lopezová podlehla chřipce

Její přítel Ben Affleck je na turné po Spojených státech, kde propaguje svůj nový film Paycheck, ale o Jennifer se nyní pečlivě stará a její stav nepřetržitě kontroluje.

A to bez ohledu na to, že to mezi nimi v minulosti hodně jiskřilo, a dokonce dvakrát zrušili plánovanou svatbu.

"Jennifer se nakazila chřipkou a ta ji teď nehezky trápí. A já teď popíjím preparát z třapatky Echinacea a dopuji se kvantem vitaminu C, prostě dělám všechno to, co nám doporučují. Hrozně se bojím, že bych chřipkou také onemocněl. Ale co je na tom všem nejděsivější? Že můžete nečekaně umřít, že i chřipka zabíjí a vybírá si své oběti hlava nehlava," řekl novinářům Ben, kterého nemoc přítelkyně zjevně velice trápí.

Po chvíli však začal vtipkovat o SARS a dodal: "No, mohl bych se také navléct do gumového skafandru, přijít do pokoje k Jen, dát jí léky a říct, miláčku, letím do Toronta, měj se!"

Ve dvaceti čtyřech z padesáti států USA už tamní hygienici vyhlásili chřipkovou epidemii. Také ve Francii, v Německu a ve Velké Británii se počet nemocných přibližuje hranici pro vyhlášení epidemie.