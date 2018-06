Jennifer Lopezová opustila manžela

Jednatřicetiletá Jennifer si vzala Chrise Judda loni v září. Tehdy se latinskoamerická hvězda přiznala britskému listu The Sun, že se "zamilovala na první pohled a chce prožít celý život s Chrisem". Mimochodem, ten údajně za zásnubní prsten pro Jennifer utratil veškeré své úspory.



V poslední době se objevovaly zprávy, že se vzájemné vztahy manželů bortí. Podle slov jejich přítele manželství ztroskotalo zčásti na tom, že Chrisovi se nelíbilo žít ve stínu slávy vlastní ženy. Navíc žárlil na její filmové partnery a zakázal Jennifer, aby natáčela nahá.



Zdá se ale, že důvodů k rozchodu bylo víc. Přítel Lopezové míní, že "těžce prožívala rozchod Puffem a s Chrisem se dala dohromady jen proto, aby na něj zapomněla".



Ve své době média milostný románek Jennifer a Daddyho, vlastním jménem Seana Combse, propírala velmi často. Rozešli se poté, co byli oba zatčeni po přestřelce v nočním baru, při níž byli postřeleni dva muži a jedna žena. Daddymu hrozilo až 15 let vězení, ale obvinění z ilegálního držení zbraně a pokusu o podplácení byl zproštěn.



Nedávno Daddy uvedl, že má s Jennifer ty nejkrásnější vztahy. Proslýchá se, že spolu opět tráví večery.

Jennifer Lopezová a Chris Judd přijíždí na svatební oslavu. Jennifer Lopezová a Chris Judd přicházejí na svatební oslavu. Jennifer Lopezová pózují fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Jennifer Lopezová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Nestává se často, že by si hvězda vzala "někoho z křoví". Cris je nepříliš známý tanečník a choreograf.