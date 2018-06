Na mladých milencích není nic špatného, míní Jennifer Lopezová

„Nejsem na mladší kluky. Když se já líbím mladým klukům, to je jiná věc,“ řekla Lopezová v show Ellen DeGeneresové.

Zpěvačce vadí pokrytectví některých lidí, pokud jde o vztahy partnerů s velkým věkovým rozdílem. V případě starších pánů s mladými milenkami to prý nikdo neřeší.

„Jsou muži, kteří prostě jdou po mladších ženách. A nijak se jim neříká. Nemají žádnou nálepku. Vy můžete randit s jednou osobou a hned jste zaškatulkována,“ míní zpěvačka, které se označení cougar (puma) pro starší ženu s mladým milencem moc nelíbí. Na takových vztazích ale podle ní nic špatného nevidí.

„Jsme v jiné situaci. Jsme starší a žádoucí, můžeme chodit s mladšími kluky a není to velké tabu. Muži to dělají několik let a není to velký problém. Dost bylo klišé o ženách,“ zopakovala pro magazín Self.

Lopezová přiznala, že po třech rozvodech neměla zrovna nejvyšší sebevědomí. „Když nevyšlo moje první manželství, ani druhé, byla jsem s Markem Anthonym a snažila se, aby to fungovalo, ale ani to nevyšlo, bylo to zničující. Pokaždé jsem měla pocit, že jsem selhala. Jsem vděčná za všechny ty zkoušky a soužení, protože získáte vytrvalost a touhu učit se a růst. Takže nyní jsem za ty zkušenosti ráda,“ dodala.