Jennifer Lopezová nosí stahovací kalhotky jako Bridget Jonesová

Během natáčení v Los Angeles nadzvedl vítr Lopezové zelené šaty a dvaačtyřicetiletá zpěvačka ukázala, že má kalhotky podobné těm, které ve filmu nosila baculka Bridget Jonesová.

Z filmu Deník Bridget Jonesové

Lopezová už v minulosti svěřila médiím, že se jí po dětech obtížně udržuje štíhlá postava. "Od té doby, co mám děti, cvičit musím. Je to těžší, protože mé tělo se mění. Ne drasticky, ale rozhodně musím víc cvičit a taky víc koukat na to, co jím," řekla J.Lo a nevyloučila ani možnost plastické operace.

Lopezová má dvojčata s manželem Markem Anthonym, s nímž se před měsícem rozešla. Své děti bere všude s sebou a má je i na natáčení v Los Angeles, kde stihla ve dvou dnech natočit reklamu i nový videoklip k písni Papi. Mezi záběry si s nimi hraje, nechává svou dcerou Emme, aby ji rozcuchala a honí se se synem Maxem.

V pauzách mezi záběry si Lopezová hraje s dcerou Emme Malá Emme od maminky nikdy nechce

Jakmile se ale začne natáčet, musí děti z placu odnést jejich opatrovatelé, což se často neobejde bez pláče.

Kromě klipu natáčí Lopezová i nový film What To Expect When Your're Expecting spolu s Cameron Diazovou.