Jennifer Lopezová nemůže otěhotnět

9:34 , aktualizováno 9:34

Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová údajně prožívá krizi. Už nějakou dobu se objevují dohady o tom, že je těhotná, ale pravda je zcela odlišná, píše zpravodajský servis Tgcom. Krásná Jennifer zřejmě nemůže mít děti, alespoň lékaři si to začínají myslet. Herečka už nějaký čas bere hormonální léky, které ale mají vedlejší účinky na její organismus. To, co mnozí považovali za ranní těhotenskou nevolnost, byla ve skutečnosti alergická reakce.