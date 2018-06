Jennifer Lopezová je sama. Opět se rozešla s mladým milencem

„Nebylo to nic dramatického a byli v pohodě. Prostě to přirozeně skončilo. Zůstanou přáteli a budou se vídat, ale nejsou pár. Byl to přátelský rozchod,“ řekl známý dvojice magazínu People.

Lopezová a Smart se dali dohromady v roce 2011 a jako pár se oficiálně ve společnosti ukázali pár týdnů po jejím rozchodu se třetím manželem.

Mladší tanečník a choreograf vystupoval na zpěvaččiných koncertech, ve videoklipech a pomáhal jí s výchovou dvojčat Maxe a Emme, která má Lopezová z manželství se zpěvákem Markem Anthonym.

Na jaře roku 2014 se rozešli poprvé. Byla za tím údajně tanečníkova nevěra s transsexuálním prostitutem. Lopezová vzala přítele na milost po několika měsících a pak opět oficiálně fungovali jako pár. Ještě před pár týdny spolu byli na oslavě zpěvaččiných narozenin.

Lopezová byla vdaná už třikrát. Poprvé se vdala v roce 1997 za číšníka Ojaniho Nou a jejich manželství skončilo po jedenácti měsících. Přestože tvrdí, že má dobré vztahy se všemi bývalými partnery, v případě prvního exmanžela to nebude úplně pravda. Noa se několikrát snažil zpeněžit jejich domácí erotické video. Nakonec mu to zakázal soud (více zde).

S tanečníkem Crisem Juddem, kterého si Lopezová vzala v roce 2001, vydržela jen devět měsíců.

Třetím manželem zpěvačky byl zpěvák Marc Anthony, s nímž má dvojčata Maxe a Emme. Svatbu měli v roce 2004 a v roce 2011 oznámili rozchod.