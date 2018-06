Jennifer Lopezová má strach z terorismu

Proto se prý celé akce tato velmi přitažlivá dáma své přehlídky nezúčastní. " Jennifer se příliš obává přijet do New Yorku," s politováním oznámil jeden z pořadatelů celé show. Zdá se, že obavy z dalších útoků přerostly přes hlavu i jinak velmi odhodlané královně popu. Tvrzení o obavách ovšem zcela popřel tiskový mluvčí této velké hvězdy, který se nechal slyšet, že jediným rozumným důvodem, proč se Jennifer neobjeví v New Yorku na podporu své nové módní řady, jsou líbánky s novomanželem Crisem Juddem.

Přesto je absence Lopezové podivná - zpěvačka Lopezová se totiž na celou show pořádanou právě kvůli novým návrhům oblečení pečlivě připravovala. Svědčí o tom rovněž smluvní závazek mezi ní a jedním z nejmocnějších obchodních domů Macy´s.

Mluvčí Macy´s nicméně projevil s postojem Lopezové pochopení:. "Víte, samozřejmě, že nás mrzí, že Jennifer nakonec účast odmítla, ale její nová kolekce je delikátní a určitě ji prezentuje se vší úctyhodností,". Ovšem spolupracovníci Jennifer jí zazlívají, že se ani neomluvila a navíc se domnívají, že její absence na večírku pořádaném v průběhu předvádění nových šatů se podepíše na zisku.

Mluvčí snědé celebrity se zdá být nekompromisní. Na jednu stranu popírá, že by se mladá paní Lopezová-Juddová bála do New Yorku přijet, ale na stranu druhou zase říká: "Pokud je mi známo, není na světě člověka, který by s velkou chutí rušil své líbánky. Jennifer prostě přehodnotila, co je pro ni na prvním místě."