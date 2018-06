Jennifer Lopezová krachuje, její módní značka se neprodává

Komerční úspěchy nedosáhly ani zdaleka na původní očekávání, s nimiž do navrhování luxusní konfekce hollywoodská herečka šla. V obchodech je prý teď k dostání kolekce pro jaro 2009, ale u zmíněné značky je to řada poslední. Oblečení značky Sweetface herečka začala prodávat v roce 2003 jako městskou konfekci pro náročné ženy. Měla být průvodní linií k hlavní značce JLO By Jennifer Lopez, která se přestala v USA prodávat v roce 2007 a byla převedena pod novou značku JustSweet.

"Ve světle nových strategií společnosti jsme se rozhodli, že kolekci Sweetface pozastavíme, zatímco se budeme připravovat na znovuuvedení značky v blízké budoucnosti s novým poselstvím a s naprosto novým postojem k módě,“ uvedl podle agentury Famous mluvčí zastupující oděvní společnost Lopezové.

Před časem proběhly médii spekulace o tom, že krize zasáhla také Lopezové manželství se zpěvákem Markem Anthonym. Přestože se manželům počátkem loňského roku narodila dvojčata Emma a Max, byla řeč o krachu jejich vztahu a rozvodu. Pár na čas dokonce přestal nosit snubní prsteny, a to i přesto, že v říjnu loňského roku obnovili svůj manželský slib. Anthony tvrdil, že má ze své manželky deprese, Lopezové se zase příčil způsob, jakým její manžel kontroloval její život. Jejich tiskový mluvčí však před časem krizi ve vztahu popřel. "Vede se jim skvěle," prohlásil. Lopezová se navíc nechala slyšet, že by si do budoucna přála minimálně další dvě děti.