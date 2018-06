Jennifer Lopezová je těhotná

Jennifer Lopezová a Chris Judd Jennifer Lopezová a Chris Judd Jennifer Lopezová a Chris Judd Jennifer Lopezová a Chris Judd přijíždí na svatební oslavu. Jennifer Lopezová a Chris Judd přicházejí na svatební oslavu.

Zpěvaččin manžel Cris je prý podle svědectví očitých svědků velmi šťasten. "Krouží kolem své ženy a vypadá, jakoby vyhrál v loterii," tvrdí jeho přátelé.Úspěšná zpěvačka nedávno prohlásila, že je se svými dosavadními úspěchy na poli showbyznysu spokojená. Nepotřebuje si prý nic dál dokazovat a zároveň si myslí, že je právě v tom nejlepším věku pro založení rodiny."Posledních sedm let jsem strávila natáčením filmů nebo v nahrávacích studiích. Přineslo mi to slávu, ale musela jsem přinést dost obětí. Moje biologické hodiny tikají, jak se s oblibou říká. Cítím se opravdu šťastná s tím, co mám a co jsem dokázala. Ale teď mám jiné cíle. Jsem konečně připravena odejít ze scény a věnovat se něčemu úplně jinému. Taky samozřejmě začínám toužit po rodině. To je přirozené. Už jsem se asi vyřádila," shrnula své rozhodnutí Jennifer.