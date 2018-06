Jennifer Lopezová je nesnesitelná šéfka

Jennifer Lopezová a Chris Judd přijíždí na svatební oslavu. Jennifer Lopezová a Chris Judd přicházejí na svatební oslavu. Jennifer Lopezová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Nestává se často, že by si hvězda vzala "někoho z křoví". Cris je nepříliš známý tanečník a choreograf.

Především uvedl, že jedna z nejbohatších žen světa ho vyhodila na ulici doslova bez centu, a dluží mu výplatu ve výši 376 dolarů."Jennifer Lopezová, to je šéf, který přišel na zem z pekla," uvedl. "Nedávno osobně přijela personál zkontrolovat. Všichni jsme se před ni postavili do řady a ona nám řekla, že jsme strašné zrůdy. To opravdu řekla."Číšník proto doporučuje majitelce restaurace, aby se tedy pokusila najít obsluhující personál mezi herci a modelkami. Stěží by však některý z nich přistoupil na tak ponižující podmínky, mezi něž patří to, že si každý číšník musí povinně koupit uniformu za padesát dolarů."Nechce se věřit, že Jennifer Lopezová může takhle vyvádět. Slíbila platit číšníkům nemalé peníze, jenže v součtu jí zůstali dlužni oni, za uniformu a další věci. Vždyť pracovníci restaurace nejsou zdaleka bohatí, mohu klidně říci, že jsou chudí," poznamenal propuštěný číšník.Jeden z číšníků se tedy rozhodl pro pomstu. Na jednom skvělém večírku se Jennifer pyšnila odvážně vystřiženou toaletou. Hosté se přitom mohli kochat tím, že jí byla vidět levá půlka zadečku. Dotyčný vtipálek totiž Lopezové, aniž to postřehla, uvolnil pásek v pase.