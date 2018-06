Nejkrásnější celebrita Jennifer Lopezová začala šedivět ve 23 letech

Jennifer Lopezová byla ve speciálním dvojčísle časopisu People zvolena nejkrásnější ženou světa a porazila třeba zpěvačku Beyoncé. V rozhovoru pro tento časopis přiznala, že na svém vzhledu musí pracovat a nejradši je, když ji nikdo nevidí a může chodit bez make-upu, rozcuchaná a třeba i šedivá.

"Oba moji rodiče začali šedivět už v mládí a já taky. Bylo mi 23. Právě v době, kdy jsem začala točit filmy, začaly mi šedivět vlasy. Třeba to bylo i tím stresem a tlakem," řekla Lopezová.

Vlasy si teď barví každé dva týdny. K tomu se jí po porodu dvojčat nedaří udržet štíhlou postavu tak snadno jako dřív.

I proto je jednačtyřicetiletá herečka na poctu, které se jí dostalo od časopisu People, pyšná. "Jsem šťastná a hrdá. Hrdá proto, že mi už není 25. Dobře vypadat je ale součástí mé práce," řekla herečka.

Jennifer Lopezovová a její dvojčata Max a Emme v kampani pro Gucciho Jennifer Lopezová a Marc Anthony

"Nechci, aby si někdo myslel, že je to snadné. Stojí to mnoho času a je to těžká práce. Širokoúhlá obrazovka s vysokým rozlišením není přítelem nikoho," dodala herečka a zpěvačka, která v současné době zasedá v porotě pěvecké soutěže American Idol.

Úplný žebříček nejkrásnějších lidí podle časopisu People vyjde až v pátek. Objeví se v něm také Zac Efron, Reese Witherspoonová, Jessica Simpsonová, Katie Holmesová, Jennifer Hudsonová, Kellan Lutz, Sandra Bullocková nebo Ryan Reynolds.