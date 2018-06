Jennifer Lopezová chce zmenšit zadek

Lopezová nejdříve požadovala, aby u její figuríny bylo možné některé části upravovat i po vytvoření. To bohužel není z mnoha hledisek možné.



"Podle mnoho desítek let starých pravidel navíc vyrábíme voskové figuríny jednoznačně v reálných velikostech, které snímáme slavným osobnostech těsně před vytvořením jejich podobizny. Přání paní Lopezové je skutečně nečekané a ještě nevíme, jak ho dořešíme," dodal ředitel newyorské pobočky proslulého britského muzea.



V londýnském sídle muzea přitom Jennifer stojí v klasickém provedení. Svoji figurínu ale dodnes kritizuje. "Myslím, že se sochaři netrefili přímo do mé velikosti. Proto jsem je požádala, aby mi na zadnici ubrali tak pět kilo. Skutečně mi ji udělali příliš velikou," nechala se slyšet zpěvačka a herečka v jedné roli.



S tím ale samotní sochaři nesouhlasí. "Zpěvačka si zahrála na plastického chirurga. Socha měla přesně její míry, přesto se jí zdála příliš tlustá, tak ji chce upravit podle vlastních požadavků," dodal zástupce muzea. Nedokázal ale říct, zda muzeum bude ochotné k požadovaným úpravám přistoupit.

Britney bude mít nafukovací prsa

Po zadku Jennifer Lopezové a její australské kolegyně Kylie Minogue budou na dosah také ňadra jedenadvacetileté zpěvačky Britney Spearsové. Londýnské muzeum madam Tussaudové v Londýně se rozhodlo, že zpěvččině voskové kopii pořídí nafukovací poprsí, které se bude vlnit a dmout v rytmu jejího zpěvu a poskakování.

Samotná Britney je nadšená. V muzeu bude stát mezi hollywoodskými stálicemi - Jenniffer Lopezovou a Bradem Pittem. Zatímco muži budou obdivovat novou atrakci, ženy, které je na výstavu doprovodí, si mohou štípnout do latexového Bradova zadku.



Ne vždycky se ale londýnské muzeum s kopiemi nejslavnějších lidí na světě, které založila Madame Tussaud´s už v roce 1835, setká s nadšením vyvolených celebrit.



Před čtyřmi lety se svou voskovou podobou cítil být poctěn sedmasedmdesátiletý kubánský prezident Fidel Castro. Jeho kopie je dílem sochaře Steva Swalese a je obuta do originálních bot. Ty autorovi věnoval sám Castro.



Potupu naopak nedávno těžko překousla herečka Nicole Kidmanová. Muzeum se rozhodlo, že na její místo postaví Penélopu Cruzovou, novou partnerku bývalého muže Toma Cruise.



Zuří také Australanka Kylie Minogue. Její figurína v kraťoučkých červených šatečkách stojí na všech čtyřech. Má smyslně vyšpulený zadeček zakrytý černým sexy prádlem. Návštěvníci po něm Kylie hojně poplácavají, a tak jsou zpěvaččiny kalhotky stále špinavé.



Britney ale jásá. Nevadí jí ani nafukovací poprsí, ani výstřední pozice, v jaké ji vosk zachytí. Předlohou je totoiž scéna z videoklipu Live in Las Vegas, kde mimo jiné tančí u tyče a je zkloněna hlavou dolů.