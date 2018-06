Jennifer Lopezová chce svatební šaty od Valentina

Pokud budeme reprodukovat některý z tamějších magazínů, nevěsta by se před oltář ráda postavila v šatech od Valentina. Hostinu by měl připravovat kuchař, kterého zná celý Hollywood - Wolfgang Puck. Ben si prý sehnal i svědka. Měl by jím být Matt Damon.



Mezi těmito dvěma kumpány to od té doby, co je tu Jennifer, trochu skřípe. Ben už na Matta nemá tolik času jako kdysi. Benova nabídka by tedy měla být malým gestem usmíření.

