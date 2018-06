Jennifer Lopezová čeká miminko

"Navštívili nespočet hračkářství a obchodů s potřebami pro kojence. Marc Anthony se dokonce několikrát vydal na nákupy i sám," uvedl pro MSNBC blízký přítel páru.

"Marc se stará o výbavičku pro dítě. Nakupuje hromady plenek. Prozradil mi, že to v žádném případě není dárek a že plenky budou již brzy dost možná potřebovat. Nemohu jeho slova opakovat, protože by věděl, kdo vám to prozradil," cituje MSNBC další zdroj, který si nepřál být jmenován.



Podle přátel manželů nakupují také další ne zrovna levnou výbavu pro dítě. "Utrácejí tisíce dolarů. Nepřipadne mi, že by takové peníze Jennifer investovala do výbavičky pro některou ze svých sestřenic nebo pro bratrance. Plenky za stovky dolarů jsou na ni přece jen dost drahým dárkem," dodává kamarádka Lopezové.

Informace o údajném těhotenství Lopezové se na veřejnosti objevily už několikrát. Naposledy v srpnu 2005. Tenkrát se spekulovalo o tom, že je zpěvačka v šestém měsíci. - více zde