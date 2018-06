V osmnácti jsem byla bezdomovec, přiznala Jennifer Lopezová

"Naposledy jsem tady byla, když nás máma s tátou zavolali domů, aby nám řekli, že se po 33 letech manželství rozcházejí," řekla zpěvačka, která se do Bronxu vrátila kvůli focení pro magazín W.

Z domova se odstěhovala ve svých 18 letech, když se rozhodla, že se z ní stane hvězda.

"S mámou jsme se pohádaly. Nechtěla jsem jít na vysokou školu. Chtěla jsem vyzkoušet tancování na plný úvazek. Byla jsem bezdomovec," prozradila Lopezová, která přespávala v křesle v tanečním studiu.

Netrvalo dlouho a své matce dokázala, že se v ní mýlila. Za pár měsíců získala práci tanečnice v Evropě a po návratu do USA tancovala ve skupině The Fly Girls. Ta vystupovala v zábavném televizním pořadu In Living Color.

Přestože nyní Lopezová se svými pětiletými dvojčaty a přítelem žije v Los Angeles, prohlašuje, že je stále Jenny z Bronxu. Životní sílu čerpá z toho, co se naučila právě tam.