Jsme jako dvojčata, říkají milenci Jennifer Lopezová a Alex Rodriguez

„Jsme skoro jako dvojčata. Oba jsme Lvi, jsme z New Yorku, jsme latino a máme společných asi dalších dvacet věcí,“ řekla bývalá baseballová hvězda týmu New York Yankees pro magazín Vanity Fair.

Lopezová zase promluvila o jejich prvním setkání v hotelu Bel-Air. Když se Alex dozvěděl, že je zpěvačka single, odběhl si na chvíli na toaletu, prý aby si urovnal myšlenky, pak přišel zpět ke zpěvačce a řekl: „Vypadáš zatraceně sexy.“

Podle Jennifer Lopezové byl jinak suverénní sportovec na prvním rande trochu nesvůj. „Seděl tam v bílé košili, vypadal sebejistě a mužně, ale pak začal pořád mluvit dokola. Možná si myslel, že jsem upovídaná a hlučná. Ale taková nejsem. Poslouchala jsem. A tak mluvil a mluvil. O svých plánech, jak právě skončil s baseballem, jak se chce znovu oženit, prostě mluvil o věcech, o kterých byste na prvním rande běžně nemluvili,“ prozradila.

„Nevím, jestli si myslel, že je to rande. Ale já to tak brala. Věděla jsem, že je nervózní, protože se mě zeptal, jestli nechci napít. Já mu řekla, že ne, že nepiju. Tak se zeptal, jestli mi nebude vadit, když si on dá. Byl nervózní a bylo to roztomilé,“ dodala.

Rodriguez se do zpěvačky okamžitě zamiloval. „Bylo pro mě neuvěřitelně přínosné sedět s jednou z nejchytřejších a nejlepších žen na světě. Hlavně pro týpka jako já, který zrovna procházel těžkými časy,“ vzpomíná sportovec.

Jennifer Lopezová a Alex Rodriguez tvoří pár od letošního ledna. Baseballista v minulosti chodil také s herečkami Kate Hudsonovou nebo Cameron Diazovou.

Zpěvačka před Rodriguezem krátce randila s rapperem Drakem a ještě před ním několik let žila s mladým tanečníkem Casperem Smartem. S bývalým manželem Markem Anthonym má devítiletá dvojčata Maxe a Emme.